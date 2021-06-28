На Патриаршие пруды в Москве начали пускать автомобилистов по прописке

На Патриарших прудах в Москве ограничили движение автомобилистов, сообщает телеканал «Москва 24».

Чтобы попасть в район вечером необходимо показать прописку в паспорте, договор аренды или иметь закрепленное место резидента на парковке.

Такие меры были введены после жалоб местных жителей на шум. Ограничение на въезд действует с 19.00 до 01.00.

Пока что нововведение не закреплено законодательно и действует в качестве эксперимента.

Ранее сообщалось, что в районе Патриарших прудов запретили ездить мотоциклам ночью.