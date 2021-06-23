В Петербурге столкнулись два корабля

В Санкт-Петербурге, в акватории реки Средней Невки, столкнулось два судна — теплоход «Нева-1» и маломерное судно, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

«В результате столкновения маломерное судно, на котором находилось шесть человек, затонуло, указанные граждане были доставлены спасателями на берег, никто не пострадал», — рассказали в СК.

Инцидент произошел в районе 2-го Елагина моста, маломерное судно потонуло в столкновении с теплоходом «Нева-1».

«В настоящее время следователи и криминалисты выехали на место происшествия для производства его осмотра, установления свидетелей и очевидцев, а также всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших произошедшему», — заявили в СК.

Ранее в Охотском море японская шхуна столкнулась в тумане с русским судном «Амур», в столкновении погибли три моряка.