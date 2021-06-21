В России могут смягчить список штрафов за неисправности авто. Минэкономразвития направило критические замечания на проект МВД по расширению списка технических неисправностей автомобиля, за которые положен штраф. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на текст отрицательного заключения оценки проекта.

Как сообщается, ведомство назвало «необоснованным» наказание за неработающую антиблокировочную тормозную систему (АБС) и неисправность фароочистителей. В Минэкономики считают, что эти поломки не угрожают безопасности дорожного движения напрямую, а положения документа «избыточны» и «приводят к необоснованным расходам физических и юридических лиц».

В действующем перечне указаны неисправности, при выявлении которых инспектор может применить статью 12.5 КоАП (штраф от 500 рублей). В 2020 году МВД представило новую версию, которая в настоящее время проходит экспертизу. В Минэкономики указали, что список должен содержать только те неисправности, которые напрямую угрожают безопасности движения. В министерстве считают, что необходимо исключить проверку «эффективности торможения», для которой нужны специальные роликовые стенды и света фар (нужна площадка с уклоном не более 0,1% и специальный прибор).

По информации издания, между ведомствами должно быть проведено согласительное совещание. В публикации также говорится, что ГИБДД изучает заключение и готова доработать свой перечень.