ГИБДД будет визуально фиксировать разговоры водителей по телефону
Сотрудники Госавтоинспекции будут визуально фиксировать разговоры водителей по телефону при скрытом надзоре, сообщил глава Научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин в беседе с ТАСС.
«Могут зафиксировать, сфотографировать или снять на видео», — рассказал Митрошин.
Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков заявил, что сотрудникам МВД необходимо разрешить во время скрытого надзора за дорогами останавливать автомобили и пресекать противоправные действия.
В соответствии с проектом приказа министерства внутренних дел, который регламентирует скрытый надзор за соблюдением правил дорожного движения, во время операции сотрудники ГАИ смогут фиксировать опасное вождение и разговор по мобильному телефону за рулем. При этом они не обязаны быть в форме, однако в таком случае для оформления протокола должны передавать информацию другим нарядам.