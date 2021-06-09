В МВД раскритиковали идею о снижении скорости в городах

Министерство внутренних дел России выступает против снижения максимальной скорости движения в городах и порога наказания за превышение, сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаил Черников в беседе с РИА «Новости».

«МВД категорически против сегодня снижения скоростного порога, максимальной скорости с 60 до 30 км/ч в городах и снижения администрируемого порога наказания с 20 до 10 км/ч», — заявил Черников.

По его мнению, люди, выступающие с такими инициативами, думают о взимании штрафов, а не о безопасности дорожного движения.

В мае издание «Коммерсантъ» сообщило, что российский вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу предоставить кабмину свою позицию по вопросу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч.

Впоследствии глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин призвал ограничить скорость движения в российских городах до 30 км/ч, однако, по его мнению, делать это нужно обоснованно, а каждый случай рассматривать отдельно.

Депутат Госдумы, член комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с «Газетой.Ru» назвал снижение скорости невозможным.