Минтранс предлагает запретить использование электросамокатов тяжелее 35 кг на тротуарах

Министерство транспорта предлагает запретить использование электросамокатов тяжелее 35 кг на тротуарах. Об этом сообщил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко, передает ТАСС.

По его словам, соответствующие поправки в ПДД, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ), ведомство обсуждает совместно с Министерством внутренних дел.

«Что нового, по сравнению с тем, что было — это введение масс. Мы предлагаем ограничить массу СИМ для совместного использования с пешеходами до 35 кг», — сказал Луговенко в ходе обсуждения на площадке Народного фронта.

Ранее начальник Научного центра безопасного дорожного движения Дмитрий Митрошин заявил, что в авариях с участием электросамокатов в России за два года — 2019-2020 — погибли десять человек.

В мае в Государственной думе поддержали идею главы столичного Дептранса Максима Ликсутова, который призвал законодательно закрепить скорость движения электросамокатов в пешеходных зонах.