В ГИБДД заявили, что электросамокаты делают дороги безопаснее

Начальник Научного центра безопасного дорожного движения Дмитрий Митрошин в ходе круглого стола ОНФ, посвященного регулированию индивидуального «микротранспорта» заявил, что средства индивидуальной мобильности (электросамокаты, моноколеса и т.д.) являются средством повышения дорожной безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на сегодняшний день данный тезис доказан уже по всему миру. Ситуация на дорогах становится безопаснее, в связи с тем, что люди выбирают передвижение на электросамокатах вместо личных автомобилей.

Кроме того, Митрошин призвал к полноценному правовому регулированию правил пользования электросамокатами и моноколесами в стране.

Ранее начальник Научного центра безопасного дорожного движения заявил, что в авариях с участием электросамокатов в России за два года — 2019-2020 — погибли десять человек, в общей статистике ДТП эти цифры незначительны.

До этого в Госдуме поддержали идею главы столичного Дептранса Максима Ликсутова, который призвал законодательно закрепить скорость движения электросамокатов в пешеходных зонах.