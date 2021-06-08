В ГИБДД рассказали, сколько людей гибнет в ДТП с электросамокатами

Начальник Научного центра безопасного дорожного движения Дмитрий Митрошин заявил, что в авариях с участием электросамокатов в России за два года — 2019-2020 — погибли десять человек, в общей статистике ДТП эти цифры незначительны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если мы говорим о сегменте дорожного движения, то цифры там: в позапрошлом году четыре погибших с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в прошлом году — шесть погибших в ДТП с участием СИМ», — сказал он на круглом столе ОНФ, посвященном регулированию индивидуального «миктротранспорта».

Кроме того, Митрошин призвал спокойнее относиться к «страшилкам» о средствах индивидуальной мобильности, отметив, что далеко не все электросамокаты могут разгоняться до высоких скоростей, до 100 км/ч, и покупают такие средства передвижения единицы.

«Говорят, что они (пользователи СИМ – прим. ред.), значит, носятся, никого не жалеют. Давайте быть реалистами. В столкновении пешехода с СИМ, вернее, наоборот, пользователя СИМ с пешеходом, пострадают они как минимум одинаково», — подчеркнул он.

Также начальник научного центра ГИБДД предположил, что даже сильнее может пострадать владелец электросамоката.

«Маргиналы будут всегда, но любой нормальный здравомыслящий пользователь СИМ никогда не будет подвергать себя опасности даже не потому, что он какой-то сознательный, а потому что он прекрасно понимает, что любой инцидент в условиях, когда защиты у него ноль и она не предвидится, он ... постарается себя адекватно вести», — заключил он.

Ранее в Госдуме поддержали идею главы столичного Дептранса Максима Ликсутова, который призвал законодательно закрепить скорость движения электросамокатов в пешеходных зонах.