Автомобилистов предупредили о новом штрафе

В России хотят ввести административную ответственность за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог. Об этом сообщает интернет-портал Autonews.ru со ссылкой на Ассоциацию производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «Око».

Отмечается, что штрафы хотят ввести за превышение установленной скорости движения.

Производители отметили, что на сегодняшний день комплексы контроля средней скорости сертифицированы и прошли проверку, а привлечение к административной ответственности за установленные ими нарушения правомерно согласно статье 12.9 КоАП.

Вопрос о внесении изменений в кодекс прорабатывает МВД совместно с Минюстом и Минтрансом.

Кроме того, в Ассоциации отметили, что на участках дорог, оборудованных данными комплексами, наблюдается снижение показателей аварийности до 50%.

Ранее министерство юстиции России предложило автоматически списывать штрафы с банковского счета нарушителей ПДД, если нарушения были зафиксированы дорожными фото- и видеокамерами.