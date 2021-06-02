«Камаз» и Sollers возобновляют переговоры об альянсе

Владеющая заводом УАЗ группа Sollers и российский производитель грузовиков «Камаз» перезапускают переговоры о создании альянса, сообщил глава группы Sollers Вадим Швецов. Его слова приводит ТАСС.

Швецов рассказал, что переговорам сильно помешала пандемия новой коронавирусной инфекции, из-за которой представители сторон не могли встречаться физически.

«Процесс альянсов все-таки требует общения живого, а не по видео. Поэтому мы сейчас находимся в стадии перезапуска проекта — будущее покажет», – заявил глава Sollers.

Впервые о намерении компаний создать альянс стало известно в феврале 2020 года. Тогда в «Камаз» допустили возможность слияния компаний, в Sollers же исключили поглощение компании.

Sollers — российская автомобилестроительная компания, сотрудничающая с Ford, Mazda и Isuzu. На ее площадках выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ.