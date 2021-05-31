У «буханки» появится климат-контроль

У кемпера «Байкал», построенного на базе классической «буханки», появится климат-контроль. Об этом Ульяновский автомобильный завод (УАЗ, входит в группу «Соллерс») сообщил в Instagram.

«Речь идет о климат-контроле для салона и жилого отсека автомобиля», — говорится в сообщении.

В модуле используется комбинация нескольких систем: жидкостного отопления, независимого воздушного бензинового отопителя и кондиционирования.

«Для управления всем комплексом, а также освещением в салоне установлена единая панель с сенсорными кнопками и индикатором температуры», — рассказали в УАЗ.

Кемпер «Байкал» был представлен в прошлом году, его разработали на базе модели УАЗ-452/2206. Эта модель — самый старый выпускаемый автомобиль. Ее называют буханкой и выпускают с 1958 года.

Ранее стало известно, что Ульяновский автозавод будет производить и продавать собственные автомобили в Эфиопии. Помимо «Патриота» компания поставит даже свои старые модели, вплоть до модификаций старой «Буханки».