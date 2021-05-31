В России представили первый в мире водородный автомобиль представительского класса

В Елабуге, в Татарстане, представили разработанный на водороде отечественный автомобиль Aurus. Машину представили в рамках церемонии запуска серийного производства Aurus, передает ТАСС.

«Могу сказать, что Aurus на сегодняшний день — и это не фигура речи — является единственным (в своем классе) в мире, кто имеет разработанный лабораторный образец на водородном носителе», — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам министра, который лично проехал за рулем водородного автомобиля, машина движется совершенно бесшумно.

«За рулем так же, как за серийным, где шумоизоляция хорошая и двигатель не так сильно слышно, здесь просто отсутствие звука. Непривычно то, что едешь, как в вакууме», — отметил глава ведомства.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса «люкс», в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

Как ранее сообщалось, стоимость транспортного средства Aurus Senat из первой партии в расширенной комплектации составит 22 млн руб., а в базовой — 18 млн руб. Первые серийные автомобили Aurus Senat поступят заказчикам в июне текущего года.