«Ъ»: новый закон может снизить качество дорог

Качество дорог в России может упасть из-за принятых Госдумой поправок к закону «Об организации дорожного движения», который освобождает проектировщиков дорог и зданий от обязанности разрабатывать проекты организации дорожного движения (ПОДД). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

Законопроект был разработан с целью увеличить темпы строительства трасс, отмечает издание. При этом по новым нормам проектировщикам не придется заранее планировать, где и как будут установлены дорожные знаки, разметка, камеры и светофоры.

Заместитель министра транспорта Дмитрий Зверев в ходе первого чтения инициативы в Госдуме пояснил, что разработанные заранее планы к концу строительства оказываются устаревшими. По его словам, ПОДД будут разрабатываться на другом этапе работ, этим займутся уполномоченные в сфере организации дорожного движения ведомства.

При этом член президиума межрегиональной общественной организации «Координационный совет по организации дорожного движения» Евгений Литвин считает, что строительство дороги без предварительного ПОДД может привести к трудностям с организацией безопасного движения.

«К примеру, нужно установить опоры под знаки, табло или камеры на мосту, но как это сделать, если конструктивно они не были предусмотрены проектом?» – интересуется эксперт.

Кроме того, новая норма может привести к появлению пробок. По словам члена Общественного совета при минтрансе Московской области Андрея Мухортикова, пропускная способность дорог может оказаться ниже запланированной.

«Предлагается сначала построить, а потом придумывать, как грамотно все организовать. Это ставит телегу впереди лошади», – заключил Мухортиков.

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