В Ростове-на-Дону во время движения загорелся автобус

В Ростове-на-Дону на ходу загорелся автобус, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Инцидент произошел в субботу, 15 мая.

«В 21:40 мск на ул. Тружеников/пр. Стачки произошло загорание автобуса, следующего по маршруту №40», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время пожар уже полностью потушен.

Как сообщили в пресс-службе, задымление возникло в задней части транспортного средства. По предварительной информации, причиной стало замыкание.

Водитель остановил автобус и высадил пассажиров. В результате случившегося никто не пострадал. По данным городского департамента транспорта, газовое оборудование этого автобуса, выпущенного в 2018 году, было в исправном состоянии.