Появилось еще одно видео с ездой сенатора Королева

Житель Липецка рассказал, как машина сенатора Олега Королева ударила его автомобиль в бок. Об этом сообщает портал Gorod48.ru.

По словам Александра, он ехал с работы по улице Зои Космодемьянской и увидел черный Lexus, который «вилял по дороге».

«Фарами его водитель показал, что собирается совершить поворот. А потом за заправкой «Шелл» прямо между опорами железнодорожного моста неожиданно пошел на обгон. Я только успел подумать, каким идиотом нужно быть, чтобы совершать этот маневр, как моя машина получила удар в бок и меня вынесло на обочину. Водитель Lexus не остановился, покинул место ДТП», — заявил мужчина.

Он добавил, что вызвал на на место ДТП сотрудников ГАИ, они проверили автомобиль и заявили, что «машина принадлежит очень известному человеку».

Ранее в сети распространялось видео, на котором член Совета Федерации, бывший губернатор Липецкой области Олег Королев в якобы нетрезвом состоянии ехал по Липецку за рулем Lexus со спущенными колесами. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как машина врезалась в дорожный знак.

Комментируя эту информацию, сам Королев объяснил, что был трезвым, и во время вождения у него возникли проблемы со здоровьем.

По факту произошедшего МВД организовало проверку.