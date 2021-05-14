Появилось еще одно видео с ездой сенатора Королева

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Автомобиль Lexus за рулем которого якобы мог быть Олег Королев, движется со спущенными колесами... Автомобиль Lexus за рулем которого якобы мог быть Олег Королев, движется со спущенными колесами...
Автомобиль Lexus за рулем которого якобы мог быть Олег Королев, движется со спущенными колесами...
vk.com

Житель Липецка рассказал, как машина сенатора Олега Королева ударила его автомобиль в бок. Об этом сообщает портал Gorod48.ru.

По словам Александра, он ехал с работы по улице Зои Космодемьянской и увидел черный Lexus, который «вилял по дороге».

«Фарами его водитель показал, что собирается совершить поворот. А потом за заправкой «Шелл» прямо между опорами железнодорожного моста неожиданно пошел на обгон. Я только успел подумать, каким идиотом нужно быть, чтобы совершать этот маневр, как моя машина получила удар в бок и меня вынесло на обочину. Водитель Lexus не остановился, покинул место ДТП», — заявил мужчина.

Он добавил, что вызвал на на место ДТП сотрудников ГАИ, они проверили автомобиль и заявили, что «машина принадлежит очень известному человеку».

Ранее в сети распространялось видео, на котором член Совета Федерации, бывший губернатор Липецкой области Олег Королев в якобы нетрезвом состоянии ехал по Липецку за рулем Lexus со спущенными колесами. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как машина врезалась в дорожный знак.

Комментируя эту информацию, сам Королев объяснил, что был трезвым, и во время вождения у него возникли проблемы со здоровьем.

По факту произошедшего МВД организовало проверку.