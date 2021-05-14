Машина МЧС сбила людей и протаранила забор в Балашихе

В подмосковном городе Балашиха автомобиль МЧС сбил людей. Кадры с места происшествия опубликованы в паблике «Балашиха рулит!» во «ВКонтакте».

Известно, что спасатели направлялись на помощь висящему на балконе человеку. ДТП произошло в микрорайоне Ольгино, на улице Граничной.

Согласно распространенным кадрам, автомобиль МЧС протаранил бетонный забор. Очевидцы рассказали, что в результате аварии пострадала девочка. Мужчину, который завис на балконе, удалось спасти.

Ранее сообщалось, что машина депутата Государственной думы Рахима Азимова попала в аварию в столице на Кутузовском проспекте.

До этого девять человек пострадали в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и легковой машины на пересечении улиц Соболева и Верхний Волок в Смоленске.