В Челябинской области выявили пьяного водителя скорой помощи

В Челябинской области водитель скорой помощи находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.

Автомобиль скорой помощи остановили для проверки документов в Нагайбакском районе.

«Во время проверки у сотрудников ГИБДД вызвало сомнение состояние водителя, ему было предложено пройти освидетельствование», — рассказали в ведомстве.

В ходе освидетельствования было установлено, что мужчина 1977 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель был привлечен к административной ответственности, теперь ему грозит наказание в виде лишения прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве водитель скорой помощи открыл стрельбу в ходе конфликта на дороге.