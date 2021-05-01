Врач рассказал о состоянии трех девочек, выживших после ДТП в Ставрополье

Три девочки, пострадавшие в ДТП в Ставрополье, остаются в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил главный внештатный детский анестезиолог — реаниматолог Ставропольского края Михаил Анненков, передает ТАСС.

«Состояние трех пациенток можно расценивать как крайней степени тяжести, трех как тяжелое, и две девочки находятся в состоянии средней степени тяжести», — рассказал врач.

По его словам, девочке, которая осталась под наблюдением медиков в районной больнице Грачевского округа, специализированная медицинская помощь не требуется, она находится в медучреждении на амбулаторном лечении.

«Она без травм и повреждений. Видимо, психологически оказывается помощь», — сказал Анненков.

30 апреля в Ставропольском крае произошла авария. По имеющимся данным, в 16.40 на 535-м километре автодороги «Астрахань – Ставрополь» столкнулись три машины, в том числе автобус и грузовик. Автобус вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск, в салоне находились 14 детей и четверо взрослых. Пять детей погибли, еще 12 человек, среди которых восемь детей, пострадали.

Ранее сообщалось, что пострадавшую в ДТП с автобусом на Ставрополье девочку скоро выпишут.