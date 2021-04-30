В Москве отложили ввод ограничений для грузовиков на МКАД

Власти Москвы отложили ввод ограничений для фур в пределах МКАД, сообщает столичный департамент транспорта в Tеlegram-канале.

Новые правила для грузовиков тяжелее 3,5 тонн начнут действовать не с 5 мая, а с 15 июня. Решение о переносе было принято в связи с жалобами представителей малого бизнеса.

«Дни с 1 по 10 мая объявлены нерабочими для стабилизации ситуации с короновирусом. Представителями малого бизнеса было озвучено опасение, что им будет затруднительно оперативно подать заявки на получение пропуска», — говорится в публикации.

Отмечается, что ввод ограничений должен пройти максимально комфортно не только для представителей крупного бизнеса, которые уже сделали все необходимое, но и для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей.

Ранее сообщалось, что ограничения для грузовиков тяжелее 12 тонн на МКАД станут постоянными.