МВД назвали количество ДТП в 2021 году с участием машин каршеринга в России

Более 150 дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей каршеринга произошло с января по март текущего года в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Отмечается, что при 153 ДТП погибли восемь и получили ранения 199 человек.

В министерстве также добавили, что не осведомлены о какой-либо инициативе по ужесточению проверок водителей, использующих машины каршеринга.

Ранее в МЫД сообщили, что в 2020 году в России почти на 15% выросло число ДТП, которые произошли по вине пьяных таксистов.

До этого стало известно, что власти России планируют ужесточить до трех лет лишения свободы наказание за неоднократное вождение в нетрезвом виде. Такие поправки к Уголовный кодекс одобрила правительственная комиссия. В МВД объяснили необходимость ужесточения законодательства тем, что нарушители продолжают пить и водить авто даже после судимости за это же правонарушение.