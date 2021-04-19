Автобус с пассажирами съехал в кювет вблизи Южно-Сахалинска

Рейсовый автобус съехал в кювет на трассе вблизи Южно-Сахалинска, два человека пострадали, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, водитель автобуса не справился в управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Как сообщается в Telegram-канале губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, глава региона поручил областному министерству здравоохранения оказаться пострадавшим всю необходимую помощь. Кроме того, министерству транспорта поручено взять на особый контроль установление причин аварии.

14 апреля ДТП с участием автобуса произошло в Москве. В центре столицы автобус врезался в фонарный столб, пострадали пять человек, в том числе водитель. Причиной произошедшего стало плохое самочувствие водителя.