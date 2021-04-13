В ГИБДД рассказали о незащищенности загружаемых фотографий машин при прохождении ТО

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Максим Блинов

Заместитель начальника ГИБДД Российской Федерации Николай Шеюхин рассказал, что загружаемые фотографии транспортного средства при прохождении обновленной процедуры техосмотра (ТО) не защищены и могут быть изменены мошенниками. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Шеюхина Министерству транспорта РФ.

«Отсутствие защиты позволяет загружать модифицированные файлы с фотографическими изображениями, которые проходят форматно-логический контроль и полностью соответствуют требованиям приказа Минтранса № 97», — говорится в сообщении. 

Согласно новым правилам, на сегодняшний день ТО сопровождается фотофиксацией транспортного средства при заезде и выезде из сервиса. Эти фотографии заносятся в единую автомати­зированную информационную систему техосмотра ЕАИСТО, на них должны быть видны регистрационный знак, марка и цвет автомобиля.

Представители компании Infosecurity подчеркнули, что на сегодняшний день есть очень много возможностей для загрузки измененных фотографий в систему — от редактирования фото до замены номеров на фотографиях похожих автомобилей.

Ранее ФБР и ЦРУ выпустили совместное заявление, в котором предупредили о новой фишинговой атаке с применением Trickbot. Мошенники используют новую эффективную тактику, позволяющую увеличить количество зараженных Trickbot компьютеров — пользователю приходит письмо, в котором говорится, что он нарушил правила дорожного движения.