В Перу в ДТП с автобусом погибли 20 человек

В центральной части Перу произошла авария с участием автобуса, в результате которой погибли по меньшей мере 20 человек. Об этом в Facebook сообщили муниципальные власти района Паробамба.

По их информации, авария случилась в понедельник, 12 апреля. Автобус сошел с дороги и опрокинулся.

«В результате аварии 18 человек погибли на месте», — сказано в сообщении.

Как отмечается, еще двое пострадавших скончались при их перевозке в больницу, 14 человек получили ранения.