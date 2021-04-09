По ДТП с участием Била назначены дополнительные экспертизы

Полиция назначила дополнительные экспертизы, в том числе автотехническую, по делу блогера Эдуарда Била, который устроил массовую аварию в центре Москвы. Об этом сообщил начальник следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве Игорь Яковлев, пишет ТАСС.

По его словам, Бил не отрицает свою вину и тот факт, что находился за рулем в момент аварии. Также он готов возместить причиненный вред здоровью потерпевшей и машине.

«Сейчас следствие продолжается, назначены необходимые экспертизы, по результатам которых ему будет сформулировано обвинение в окончательной редакции. Назначена автотехническая экспертиза», — сказал Яковлев.

Ранее стало известно, что пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом Артемова вышла из комы.

1 апреля на Садовом кольце в Москве столкнулись пять легковых автомобилей, в результате одна пострадавшая женщина была госпитализирована. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. На месте происшествия был обнаружен блогер Эдвард Бил.

Изначально Бил отрицал, что находился за рулем автомобиля. В его отношении было возбуждено уголовное дело. При этом анализы не выявили следов алкоголя в его крови. Суд запретил ему покидать жилье, пользоваться интернетом и садиться за руль в качестве меры пресечения.