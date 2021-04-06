«Народный каршеринг» планируют запустить Москве

Департамент транспорта Москвы готовится к запуску сервиса аренды машин между физическими лицами. О планах начать «Народный каршеринг» сообщает РБК.

Про данную разработку власти столицы уже рассказывали.Суть проекта заключается в том, чтобы разрешить владельцам машин сдавать свои авто в аренду другим водителям.

У пользователей приложения не будет бесплатной парковки, как у традиционного сервиса. Программа «Народного каршеринга» может пригодиться тем москвичам, которым не требуется автомобиль на длительный срок. В частности, это может быть отпуск.

«То есть это будет более долгосрочная аренда, чем в обычном каршеринге, и, как следствие, стоимость использования такого сервиса будет ниже», --уточняет собеседник.

Дата запуска новой программы сейчас не называется.

Ранее говорилось, что компании смогут проверять наличие прав у водителей в режиме онлайн.