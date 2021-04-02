В Госдуму внесут законопроект о конфискации автомобилей у нарушителей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 2 апреля 2021 года заявил, что политическая партия собирается внести в Госдуму законопроект о конфискации автомобилей у злостных нарушителей правил дорожного движения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«ЛДПР много раз предлагала: у пьяных водителей или жестких нарушителей правил конфисковывать автомобиль и высылать за пределы родного города. Иначе они будут бесконечно совершать новые и новые ДТП и издеваться над добропорядочными гражданами», — написал Жириновский в своем официальном канале в Telegram.

Данное заявление политик сделал после инцидента, произошедшего в четверг, 1 апреля, в котором автомобиль Audi RS 6 Avant, принадлежащий блогеру Эдварду Билу (настоящее имя Эдуард Биль. – Примечание «Газеты.Ru»), попал в крупную аварию с участием пяти машин на Садовом кольце в Москве.

Член комитета Госдумы РФ по транспорту Максим Сураев в разговоре с «Газетой.Ru» предложил изымать автомобили за многочисленные нарушения ПДД.