В крови предполагаемого виновника ДТП на Садовом кольце не нашли следов алкоголя

По результатам анализа крови блогера Эдварда Била, который является предполагаемым виновником крупного ДТП на Садовом кольце, следы алкоголя найдены не были, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По результатам медицинского освидетельствования в крови у предполагаемого виновника ДТП следов алкоголя не обнаружено», — написано в сообщении.

Пять легковых автомобилей столкнулись на Садовом кольце в Москве. Инцидент произошел в четверг, 1 апреля, на внешней стороне кольца, автомобили столкнулись при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей — Audi RS 6 Avant — совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. На месте происшествия обнаружен блогер Эдвард Бил. По сообщениям СМИ, в момент аварии он находился за рулем.

Сам блогер заявил, что не был за рулем транспортного средства, а прибыл на место ДТП, чтобы разобраться в произошедшем. По его словам, машиной управлял его друг, при этом молодой человек не знает, где его знакомый находится в настоящее время.

Ранее стало известно, что блогер Эдвард Бил не является собственником машины, попавшей в ДТП.