В Туве в аварии погибли четыре человека

В Туве столкнулись две машины, из-за чего четыре человека погибли, еще четверо получили травмы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

Столкновение УАЗ и ВАЗ-2110 произошло между населенными пунктами Хайыракан и Шагонар.

«В результате дорожно-транспортного происшествия на месте автоаварии погибли четыре участника дорожного движения — водитель и трое пассажиров, находившиеся в автомашине ВАЗ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в больнице находятся пассажир легковой машины, а также водитель и два пассажира УАЗа.

Ранее под Новосибирском два взрослых и ребенок погибли в аварии с грузовиком.