В Москве арестован водитель, сбивший насмерть двух женщин

Водитель Mercedes, сбивший насмерть двух женщин на севере Москвы, арестован. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Головинского суда Анастасию Уртикову.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Хусена Сомона меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявила пресс-секретарь.

Авария произошла на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда. Как пишет агентство, после ДТП водитель бросил машину и скрылся, но позднее был задержан. Обе женщины скончались.

По словам пресс-секретаря, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Водителю грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Агентство уточняет, что после поимки преступника МВД опубликовало видео, в котором Сомон признал вину, но заявил, что не пил и не превышал скорость. Он утверждает, что у машины не сработали тормоза, а сам момент аварии он четко не помнит.

Водитель заявил, что убежал с места ДТП из-за шокового состояния. Он добавил, что хотел сдаться, но перед этим должен был посетить больницу. По словам Сомона, он сутки пробыл у друга. Мужчина не ответил, почему так и не пришел в полицию.

Ранее стало известно, что автомобилист сбил двух женщин на севере Москвы.