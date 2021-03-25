В Москве перекрыли движение на Хорошевском шоссе из-за загоревшейся машины
Катерина Медведева
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На Хорошевском шоссе в Москве перекрыли движение в сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) из-за загоревшегося автомобиля. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
Инцидент произошел в районе дома 25 А по Хорошевскому шоссе.
«Загорелась легковушка в среднем ряду. Возгорание ликвидировано. Движение перекрыто в сторону ТТК», — говорится в публикации.
Отмечается, что проезд в сторону проспекта Маршала Жукова открыт.
Позже в дептрансе уточнили, что движение по левой полосе в сторону ТТК восстановлено.
Ранее на МКАД загорелся грузовик.
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