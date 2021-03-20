В аварии под Самарой погибли три человека

В Безенчукском районе Самарской области три человека погибли при аварии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

ДТП произошло в 16.00 (15.00 мск) на дороге «Самара-Волгоград», столкнулись Mitsubishi Lancer и «КамАЗ». Что стало причиной аварии, не уточняется, личности погибших также не раскрываются. На месте работают специалисты.

Ранее в результате опрокидывания автобуса в Харабалинском районе Астраханской области пострадали 14 человек, всего в транспортном средстве было 35 человек.