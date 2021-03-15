«Группа ГАЗ» начала производство автобусов на сжиженном природном газе

На Ликинском автобусном заводе «Группы ГАЗ» стартовало серийное производство автобусов, работающих на сжиженном природном газе, сообщили в компании в понедельник, 15 марта.

Причем первые экологически чистые машины уже поставлены в Челябинск.

Таким образом, модель ЛиАЗ-5292 LNG расширяет линейку газовой техники «Группы ГАЗ», выпускающей автобусы и коммерческие автомобили на природном газе.

Городская низкопольная модель является первым автобусом большого класса на сжиженном природном газе, серийно выпускающемся в России.

В данный момент тестовые испытания такой модели проходят и в Санкт-Петербурге.

Модель комплектуется отечественным газовым двигателем ЯМЗ-536 экологического стандарта Евро-5. Сжиженный газ хранится в криобаке под давлением не выше 19 атмосфер. Объем криобака в 375 л обеспечивает запас хода машины на одной заправке свыше 300 км.

Технологии, применяемые в автобусе, сохраняют постоянную температуру топлива -160°С и гарантируют отсутствие чувствительности топлива к температуре окружающей среды.

Использование газового топлива позволяет избегать вредных выбросов от выхлопных газов в атмосферу, тем самым улучшая экологическую обстановку города. А низкая стоимость природного газа существенно сокращает топливные зараты по сравнению с нефтяными видами топлива.

Кроме того, в автобусе установлена система климат-контроля, USB-зарядки, система видеонаблюдения, ЭРА-ГЛОНАСС, электронные маршрутоуказатели, табло с бегущей строкой.

Модель оборудована механической аппарелью для въезда в салон маломобильных пассажиров, специальными местами для инвалидной коляски, кнопками связи с водителем.

Напомним, что создание нового модельного ряда началось на Ликинском автобусном заводе после присоединения к «Группе ГАЗ» Олега Дерипаски. На сегодняшний день предприятие является лидером среди производителей автобусов большого и особо большого классов.

Завод выпускает городские, пригородные и туристические автобусы вместимостью от 73 до 200 пассажиров. Предприятие первым в стране стало изготавливать сочлененные автобусы-«гармошки», электробусы и газовые автобусы (сперва работающие на сжатом природном газе, а теперь и на сжиженном).

Весь транспорт выпускается с применением современных технологий. Так, например, аналогов катафорезному грунтованию, защищающему кузов автобуса от сквозной коррозии, который применяется на Лиазе, нет на территории всей восточной Европы.