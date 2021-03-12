«Мост глупости» в Санкт-Петербурге закрыли

Петербургский путепровод №1 на Софийской улице, который называют «мостом глупости», решили закрыть из-за того, что под ним неоднократно застревали автомобили. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Отмечается, что проезд будет закрыт в период с 13 марта по 15 мая. За это время будут проведены работы по восстановлению нижнего пояса «верховой коробчатой балки пролетного строения» над улицей Труда. После этого будет принято решение о дальнейшем запрете проезда машин под мостом.

Кроме того, будет увеличен размер проезда под мостом до 4,5 метра с прежних 2,7 метра.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга не будут устанавливать новые знаки у «моста глупости» после 200-го ДТП.