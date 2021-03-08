Эксперт рассказал, как вернуть купленную машину

Руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников рассказал, как вернуть купленную машину. Об этом пишет «Прайм».

Поскольку машина считается сложным техническим средством, вернуть ее можно только в течение 15 дней после подписания акта приема-передачи. Это можно сделать, если в автомобиле найдены технические недостатки, например, нечеткое рулевое управление, отсутствие шумоизоляции и так далее.

«Можно расторгнуть договор купли-продажи и вернуть полную стоимость авто или заменить на аналогичную модель этого же бренда, либо другой марки после перерасчета покупной цены», — сказал Решетников.

После 15 дней машину можно отдать в салон, если у нее найден значительный недостаток, требуется длительный или слишком частый ремонт. Эти неполадки должны появиться не по вине владельца. Эксперт подчеркнул, что в некоторых случаях можно сдать машину даже с пробегом.

Ранее эксперт назвал опасную ошибку при парковке автомобиля.