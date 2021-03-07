На 93-м километре МКАД столкнулись еще 6 машин

В Москве на 93-м километре МКАД на внутренней стороне столкнулись шесть автомобилей. Об этом говорится в сообщении столичного Дептранса.

Утром 7 марта сообщалось, что на внешней стороне МКАД на 93 километре столкнулись 11 машин, движение было перекрыто по нескольким полосам

В настоящее время движение на внутреннем участке также частично перекрыто.

«Перекрыты правая и средняя полосы», — говорится в сообщении.