Четыре автомобиля столкнулись в центре Москвы

Два автомобиля столкнулись на Смоленском бульваре в Москве, в результате чего, по предварительной информации, пострадали четыре человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичный департамент транспорта.

Там сообщили, что на Смоленском бульваре, д. 19, стр. 1 автомобиль столкнулся с неисправным транспортным средством.

«На месте работают оперативные службы города», — сказано в сообщении.

В Дептрансе также предупредили, что четыре полосы внешней стороны Садового кольца заняты, движение осуществляется по одной полосе.