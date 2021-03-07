Число погибших после столкновения автобуса и двух фур в Башкирии выросло до двух

Жертвами столкновения автобуса и двух фур в Иглинском районе Башкортостана стали уже два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России по республике.

Ранее сообщалось, что в результате аварии один человек погиб, трое пострадали.

Как рассказали в ведомстве, в результате ДТП погибли водители большегрузов.

В министерстве добавили, что в автобусе находились 39 человек, из которых пострадал водитель транспортного средства и один несовершеннолетний.