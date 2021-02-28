Мужчины в 2,7 раза чаще женщин получали автомобильные штрафы в 2020 году

У мужчин оказалось больше штрафов за нарушение правил дорожного движения в 2020 году, чем у женщин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Отмечается, что за прошлый год мужчины получили и оплатили в 2,7 раза больше штрафов по сравнению с женщинами.

«Мужчин традиционно больше за рулем автомобилей, поэтому их статистика по количеству оплаченных штрафов ГИБДД заметно отличается от «женской». Число квитанций у мужчин за нарушение правил на 174% больше, чем у женщин», — объяснили авторы исследования.

При этом средний размер одного оплаченного штрафа у мужчин почти на 6% ниже, чем у женщин — 388 руб. против 411 руб. соответственно.

Большинство автоштрафов (68%) составили 250 рублей. 13% от всех погашенных штрафов ГИБДД обошлись россиянам в 500 рублей, а еще 4% — в 750 рублей.

Самый высокий средний чек штрафа в прошлом году оказался у молодых людей в возрасте от 21 года до 30 лет (536 рублей). На втором месте оказалась возрастная категория 31-40 лет. Их средний размер оплаченной квитанции составил 406 рублей. На третьем — россияне в возрасте от 41 до 50 лет со средним штрафом в 353 рубля.

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