В России отложили введение нового порядка техосмотра на полгода

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство отложит введение нового порядка техосмотра автомобилей до 1 октября.

В ходе заседания правительства он напомнил, что новый порядок технического осмотра автомобилей должен был вступить в стране 1 марта. Предполагалось ввести фотофиксацию, электронные диагностические карты и запустить другие процедуры.

«В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября», — сказал глава кабмина, имея в виду ситуацию с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что Минтранс хочет упростит требования к пунктам техосмотра.