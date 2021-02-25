В подмосковном Одинцово произошло массовое ДТП с участием С-400

В подмосковном Одинцово произошло массовое ДТП с участием зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400. Соответствующее видео опубликовано в паблике «Типичное Одинцово» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел на Можайском шоссе в Голицыно в четверг, 25 февраля. На кадрах запечатлена колонна из ЗРС.

Одна из систем сбила пять автомобилей, в том числе машину военной автоинспекции.

В январе текущего года сообщалось, что в колонну автобусов с военнослужащими в Подмосковье врезался самосвал.