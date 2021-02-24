На юге Москвы задерживаются несколько автобусов из-за ДТП
Катерина Медведева
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На юге Москвы произошла авария с двумя автомобилями, из-за этого задерживаются несколько автобусов. Об этом сообщает столичный дептранс в Telegram-канале.
ДТП произошло на пересечении Чертановской улицы и улицы Красного Маяка.
«Задерживаются автобусы № 225, 296, 674, 680, 682, 796, 797, 831, П129», — уточняют в департаменте.
Маршруты общественного транспорта временно изменены.
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