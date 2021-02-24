На юге Москвы задерживаются несколько автобусов из-за ДТП

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

На юге Москвы произошла авария с двумя автомобилями, из-за этого задерживаются несколько автобусов. Об этом сообщает столичный дептранс в Telegram-канале.

ДТП произошло на пересечении Чертановской улицы и улицы Красного Маяка.

«Задерживаются автобусы № 225, 296, 674, 680, 682, 796, 797, 831, П129», — уточняют в департаменте.

Маршруты общественного транспорта временно изменены.