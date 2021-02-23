В Башкирии столкнулись 19 машин

В Аургазинском районе Башкирии произошли три аварии, столкнулись 19 машин. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на ГУ МЧС по республике.

«На 79-м км федеральной трассы Р-240 Уфа — Оренбург произошло три ДТП с участием 19 автотранспортных средств, в том числе двух грузовых автомобилей», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что пострадал один человек, он госпитализирован. На месте работают 12 единиц техники и 26 человек.

Ранее в Татарстане при ДТП с двумя автомобилями погибли четыре человека.