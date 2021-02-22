Минтранс хочет упростит требования к пунктам техосмотра

Минтранс в новом указе упростит требования к местам, где проходят технические осмотры автомобилей, что позволит многим операторам избежать ремонта и, как следствие, больших очередей. Проект поправок размещен для общественного обсуждения на портале нормативно-правовых актов.

Ранее министерство установило требования, которые обязывали операторов провести капитальный ремонт помещений, обязательно фотографировать машины на техосмотре и т.д. Однако не все операторы могли перестроить пункты по ряду причин, и это могло заставить их уйти с рынка.

В новом указе смягчается ряд требований, например, в пунктах, где проверяют грузовики до 3,5 т или автобусы до 5 т, при наличии смотровой канавы допустимая высота здания может быть 3,3 м вместо 3,5 м. Уменьшается, соответственно, высота въездных и выездных ворот. Для мест, проверяющих тяжелые грузовики или автобусы, минимальная ширина помещения сокращается с 6 до 5,5 м. Кроме того, в ряде случаев уменьшается допустимая глубина осмотровой канавы — с 1,5 м до 1,3–1,1 м. Также если у пункта ТО нет подъемника, то разрешено использовать эстакаду.

В новой версии документа уточняется, что на весь пункт могут быть не все приборы (дымомерами, люфтомерами, течемерами, устройствами для замера светопропускания и др.), а хотя бы одно устройство.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о контроле ГИБДД за техосмотром транспорта.