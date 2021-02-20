Автомобиль протаранил остановку на западе Москвы
Максимс Краюшкинс
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На западе столица автомобиль «Волга» врезался в остановку общественного транспорта, водитель скончался на месте. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Авария произошла на Хорошевском шоссе в 5.20.
По данным телеканала, водителю во время движения стало плохо, из-за чего он потерял управление транспортным средством и протаранил остановку, на которой по счастливой случайности было пусто.
Отмечается, что МВД выясняет подробности аварии.