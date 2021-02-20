Автомобиль протаранил остановку на западе Москвы

На западе столица автомобиль «Волга» врезался в остановку общественного транспорта, водитель скончался на месте. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Авария произошла на Хорошевском шоссе в 5.20.

По данным телеканала, водителю во время движения стало плохо, из-за чего он потерял управление транспортным средством и протаранил остановку, на которой по счастливой случайности было пусто.

Отмечается, что МВД выясняет подробности аварии.