Пробки в Москве достигли 10 баллов

Пробки достигли 10 баллов на московских дорогах вечером во вторник, 16 февраля, следует из сервиса «Яндекс.Карты».

Сильные заторы наблюдаются на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на МКАД. Притом движение затруднено почти по всем центральным улицам.

В столичном департаменте транспорта уже предупредили автомобилистов, что ближайшие несколько часов будут сложными: высокая загруженность дорог, спровоцированная снегопадом, гололедицей и снижением скоростей.

«Поездки на личном транспорте лучше отложить на более позднее время. Для срочных поездок используйте городской транспорт», — говорится в сообщении департамента.

По данным сервиса, пробки будут сохраняться в столице до 20.30 мск.

Ранее заммэра рассказал, когда Москву очистят от снега.