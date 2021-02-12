На ГАЗе выпущен 400-тысячный автомобиль в рамках сотрудничества c Volkswagen

Компания Volkswagen Group Rus произвела 400-тысячный автомобиль на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, сообщили в Volkswagen Group Rus в пятницу, 12 февраля.

В церемонии по случаю достижения производственной вехи приняли участие генеральный директор Volkswagen Group Rus Штефан Меха и президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин. Юбилейным автомобилем стал ŠKODA KODIAQ, который является первым внедорожником чешской марки и одним из ее мировых бестселлеров.

Напомним, что сборка методом полного цикла на ГАЗе, принадлежащем российскому промышленнику Олегу Дерипаске, была запущена в декабре 2012 года, всего через год после подписания с «Группой ГАЗ» соглашения о контрактной сборке автомобилей. Это стало возможным благодаря программе международного сотрудничества, запущенной 10 лет назад на ГАЗе Олегом Дерипаской, которая позволила организовать партнерства с глобальными автопроизводителями, создать новые рабочие места и современные производства автомобильной техники и компонентов.

Теперь же на заводе в Нижнем Новгороде выпускаются модели ŠKODA KODIAQ, OCTAVIA и KAROQ.

«Я очень горжусь продукцией, которая выходит с конвейера завода в Нижнем Новгороде – на протяжении восьми лет мы производим автомобили, которые не только пользуются огромной популярностью у российских потребителей, но и экспортируются в различные страны, в том числе и на европейские рынки, подтверждая соответствие высочайшим стандартам качества концерна Volkswagen, — говорит Штефан Меха, генеральный директор Volkswagen Group Rus. — Глубокая локализация производства является одной из стратегических целей Volkswagen Group Rus на российском рынке, и мы последовательно реализуем ее на всех производственных площадках».

«Это помогает нам укрепить позиции на рынке, добиться производственной гибкости, а также внести свой вклад в развитие российской автомобильной промышленности», — уверен Штефан Меха.

«Мы высоко оцениваем результаты нашего сотрудничества с Volkswagen Group Rus, — отметил в свою очередь Вадим Сорокин, президент «Группы ГАЗ». — Производство легковых автомобилей ŠKODA на мощностях ГАЗа позволяет нам развивать бизнес и обеспечивать персонал рабочими местами. Мы также рады, что «Группа ГАЗ» зарекомендовала себя как надежный партнер, который стабильно поставляет автомобили высокого европейского качества. Уверены, что в ближайшие годы нас ждет еще много производственных вех и ярких совместных проектов».