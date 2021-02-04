В Москве перекрыли движение на съезде с Киевского шоссе на МКАД из-за ДТП

В Москве перекрыли движение на съезде с Киевского шоссе на МКАД из-за аварии. Об этом сообщает столичный дептранс в Telegram-канале.

ДТП с участием легкового автомобиля произошло на 19-м км Киевского шоссе. По предварительным данным, есть пострадавшие.

«Перекрыто движение на съезде с Киевского шоссе на внешнюю сторону МКАД»,— говорится в публикации.

Ранее сообщалось об аварии на Кутузовском проспекте.