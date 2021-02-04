Илон Маск признал наличие проблем с автомобилями Tesla

Миллиардер Илон Маск согласился с критикой качества сборки электрокаров Tesla. В интервью на Youtube-канале Munro Live, он рассказал о проблемах автомобилей собственного производства.

По его словам, новую Tesla стоит или покупать в самом начале производства, или когда оно выйдет на стабильный уровень. В другом случае владелец может столкнуться с кривыми зазорами или плохой сборкой салона.

В качестве примера Маск привел партию автомобилей Tesla, выпущенную в декабре 2020 года. Из-за несоблюдения техпроцесса, некоторые электрокары оказались некачественно окрашены.

«Когда вы наращиваете производство, вы просто открываете для себя эти вещи. Если бы мы знали о них заранее, мы бы сразу исправили их», — объяснил Маск.

Несмотря на это он заверил, что контроль за качеством автомобилей Tesla усиливается и покупатели вскоре забудут про проблемы с машиной.

Ранее стало известно, что Илон Маск временно ушел из Twitter.