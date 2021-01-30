Две полосы на Кутузовском проспекте в Москве перекрыли из-за ДТП

На Кутузовском проспекте в Москвы перекрыли две полосы в сторону центра из-за аварии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

ДТП произошло в районе площади Победы, дом 4, на Кутузовском проспекте. Столкнулись два легковых автомобиля, один из них перевернулся.

«Две полосы из четырех в сторону центра перекрыты. Информация о пострадавших уточняется», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что три автомобиля столкнулись на МКАД.