По факту ДТП с 10 погибшими под Самарой возбуждено уголовное дело

Бернст Ю.

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП рейсового автобуса с грузовиком в Самарской области, передает ТАСС со ссылкой на СУ СК России по региону.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

29 января под Самарой в результате столкновения автобуса и грузовика погибли 10 человек, еще 14 пострадали. По предварительным данным, ДТП произошло, когда автобус пошел на обгон грузовика.